7 mistérios sobre o 'Triângulo das Bermudas' que não foram desvendados

O Triângulo das Bermudas é um local no Oceano Atlântico que compreende uma faixa que vai da Flórida, nos Estados Unidos, até as ilhas Bermudas, para Porto Rico e de volta à Flórida. Ainda hoje, é um dos maiores mistérios da humanidade, mesmo que alguns defendam que não é mesmo um mistério.

O termo foi utilizado pela primeira vez num artigo de Vincent H. Gaddis para a revista Argosy, em 1964. No artigo, ele defende que nesse local, um grande número de barcos e aviões desapareceram sem nenhuma explicação. Gaddis não foi o primeiro a chegar a essa conclusão, no entanto. Ainda em 1952, George X. Sands, num relato da revista Fate, também percebeu um estranho número de acidentes na região.

Alguns autores sugerem que isso pode ser causado por uma anomalia geológica que afeta algumas bússolas (alegando, inclusive, que Cristóvão Colombo já tinha percebido o fenômeno em 1492). Outros teorizam que erupções de gás metano no fundo do oceano pode afetar a densidade do oceano, que não consegue sustentar os barcos. O resultado é o naufrágio de cada um deles.

Enquanto nós ainda não temos a resposta definitiva, vamos conferir os maiores mistérios sem respostas que ainda estão conectados com o Triângulo.

A origem dos mistérios

Os primeiros relatos sobre coisas estranhas acontecidas no Triângulo das Bermudas datam da primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas, em 1492. Colombo relata falhas nas bússolas e luzes no mar, assim como objetos caindo do céu.

Desde então, vários navegadores temem viajar por esta região onde ocorreram dezenas de naufrágios e acidentes. Inclusive o naufrágio sofrido pelo navegador espanhol Juan Bermúdez, em 1503, que deu nome ao arquipélago.

Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que o mundo finalmente teve conhecimento destes mistérios. Após o desaparecimento de uma esquadra de 5 bombardeiros norte-americanos (conhecido como Voo 19) esta região passou a ser chamada de Triângulo das Bermudas.

Outros nomes também foram atribuídos ao local, como: "Mar do Diabo", "Triângulo Maldito", "Triângulo da Morte", "Mar dos Barcos Perdidos", "Cemitério de Barcos", "Triângulo do Diabo", etc.

São inúmeros os casos relatados de desaparecimentos, naufrágios, acidentes, e até mesmo de aparições de embarcações e outros fenômenos, dentre os quais, podemos citar os mais famosos.

Os 7 casos mais enigmáticos registrados no Triangulo das Bermudas:

1840 - Rosalie

Embarcação Francesa Rosalie | Foto: Divulgação

A embarcação francesa Rosalie foi encontrada meses após desaparecer. Ela navegava com as velas recolhidas e a carga intacta, mas sem vestígios de sua tripulação.

1872 - Mary Celeste

Barco Mary Celeste | Foto: Divulgação

O barco Mary Celeste desapareceu em novembro, com 10 tripulantes a bordo. A embarcação foi encontrada em dezembro do mesmo ano sem nenhum vestígio de tripulantes.

1902 - Freya

A embarcação alemã Freya | Foto: Divulgação

A embarcação alemã Freya ficou um dia desaparecida. Saiu de Cuba no dia 3 de outubro e foi encontrada no dia seguinte, no mesmo local de onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo: todos os tripulantes desapareceram.

1918 - Cyclops

A embarcação Cyclops | Foto: Divulgação

A embarcação Cyclops, carregada com 19.000 toneladas de aprovisionamentos para a Marinha Norte-americana, tinha 309 pessoas a bordo. Desapareceu com tripulantes e carga a 4 de março em mar calmo, sem emitir aviso, mesmo dispondo de rádio. Ele partiu do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro, após uma rápida parada em Barbados, entre 3 e 4 de março, nunca mais foi visto. Todos as 306 pessoas desapareceram sem deixar rastro.

1945 - Voo 19

Voo 19 | Foto: Divulgação

Cinco bombardeiros da Marinha norte-americana decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida, e desapareceram com 14 tripulantes. O incidente ficou conhecido como "Voo 19" (número de controle no tráfego aéreo). O caso tornou a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos.

1967 - Witchcraft

A embarcação Witchcraft | Foto: Divulgação

A embarcação Witchcraft desapareceu em 24 de dezembro de 1967. Considerado um dos casos mais extraordinários do Triângulo, tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. O navio estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, Flórida, a cerca de 1600 metros da costa. Simplesmente desapareceu com atripulação e um passageiro a bordo.

1999 - Gênesis

Embarcação alemã Freya | Foto: Divulgação

O cargueiro Gênesis afundou depois de sair do porto de São Vicente. Sua carga incluía 465 toneladas de tanques de água, tábuas, concreto e tijolos. Através de rádio, foram informados problemas com uma bomba um pouco antes de se perder o contato. Foi realizada uma busca sem sucesso em uma área de 85.000 km².