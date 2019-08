Polícia confirma várias mortes em tiroteio no Texas

A polícia de El Paso confirmou a morte de diversas pessoas num tiroteio registrado neste sábado (3) numa zona comercial da cidade do Texas, ao sul dos Estados Unidos. Um suspeito foi preso, segundo autoridades locais.

O sargento Enrique Carrillo disse a jornalistas que o ataque foi encerrado. Ele não informou quantas pessoas foram mortas ou feridas, mas a emissora NBC News noticiou que o centro médico universitário de El Paso registrou a chegada de pelo menos dez pessoas gravemente feridas – algumas delas teriam sido transferidas para outros hospitais.

A Casa Branca divulgou que o presidente Donald Trump foi informado sobre o tiroteio e entrou em contato com o procurador-geral William Barr e com o governador do Texas, Greg Abbott.

Sem especificar o número de vítimas, as autoridades já haviam anunciado a morte de diversas pessoas no ataque ao centro comercial de El Paso. Olívia Cepeda, chefe de gabinete do prefeito de El Paso, Dee Margo, disse à CNN que várias pessoas foram mortas e que “suspeitos” haviam sido detidos.

Nas redes sociais, vídeos mostram os momentos em que os tiros foram disparados no local.

El Paso, com cerca de 680 mil habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México, e é separada da Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).

A agência federal responsável pelo controle de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que vai enviar uma equipe à El Paso para auxiliar a polícia local.

Na última terça-feira (30), duas pessoas foram mortas e um policial ficou ferido após um ataque em um supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.

No domingo, três pessoas, incluindo um menino de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, ao sul de São Francisco.

*Por RTP