Assista o vídeo! bêbado invade jaula e sobe em girafa no zoológico

Um homem bêbado passou por um constrangimento após subir em cima de uma girafa no zoológico na cidade de Shymkent, no Cazaquistão . As informações são do jornal britânico The Sun.



De acordo com o tablóide inglês, os seguranças do local retiraram o rapaz que foi entregue as autoridades por invadir um espaço não destinado ao público e colocar a vida do animal em perigo. A cena foi registrada por diversos visitantes do local.

Veja o vídeo: