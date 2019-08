Veja o vídeo! Tubarão branco escolta família durante passeio de barco

Um passeio de barco em família no estado de Massachussets, nos Estados Unidos, virou notícia após um tubarão branco ser flagrado ‘escoltando a embarcação’. O animal acompanhou a família por alguns minutos antes de desaparecer no mar.

O tubarão tinha aproximadamente seis metros de comprimento e foi registrado pelos passageiros. Em entrevista à CBS Boston , Mallory Fey, uma das pessoas que estavam no barco afirmou que ela e sua família ficaram “mais fascinados do que com medo”.

Veja o vídeo: