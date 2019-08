Fundador do Orkut é impedido de usar o Tinder e faz apelo no Twitter

Orkut Buyukkokten, fundador da rede social com o mesmo nome, extinta em 2014, foi bloqueado do Tinder e usou o Twitter para pedir ajuda, nesta quarta-feira, (14). Ele está no Brasil e aproveitou para conhecer pessoas novas. No relato, Orkut conta que alguém achou que o seu perfil era fake e fez a denúncia.

"Alguém tem um contato do Tinder ? Estou em Porto Alegre, no Brasil. Alguns usuários acharam que minha conta era falsa e me denunciaram. O Tinder bloqueou minha conta. Eu estava no meio de conversas com pessoas, fazendo novos amigos. #tinder #eusoureal #precisodeajuda", escreveu no tweet.

O empresário turco trabalha atualmente no aplicativo Hello, uma espécie de evolução do orkut, que promete conectar o usuário com comunidades de pessoas com os mesmos interesses em todo o mundo. Ele está em Porto Alegre para participar de um evento de empreendedorismo e inovação.

Após a postagem no Twitter viralizar e chegar aos Trending Topics como um dos assuntos mais comentados da rede social, vários internautas ironizaram a situação e pediram pela volta do Orkut.