Novo aplicativo permitirá pagar viagem com sexo

A intenção é que o aplicativo comece a funcionar a partir de fevereiro de 2020 | Foto: Divulgação/AFP

Uma empresa holandesa quer testar no Brasil, um aplicativo de viagens que irá permitir que o usuário pague a corrida com sexo. Isso mesmo! Uma pesquisa realizada pela própria empresa que na



Holanda trabalha com aulas de direção, revela que essa pratica já acontece porém de maneira ''informal''.



A intenção é que tudo fique 'mais claro' tanto para o passageiro como para o motorista. O aplicativo terá a opção de gênero. O motorista e o passageiro, terão que pagar uma taxa mensal que pode ficar entre 15 e 20 reais para poder usar o aplicativo. Vantagem hein?

A intenção, é que o aplicativo comece a funcionar a partir de fevereiro, próximo ao Carnaval no Brasil, época em que o tesão literalmente tá em alta. É importante lembrar que a mesma empresa já permite que na Holanda, pessoas paguem com sexo as aulas de direção.