Irmãs vítimas de abuso, agridem e matam o pai a facadas

Em julho de 2018, três irmãs esfaquearam e agrediram o pai até a morte enquanto ele dormia, no apartamento da família em Moscou, na Rússia.

Investigadores confirmaram que o pai das garotas abusou fisicamente e psicologicamente das três, por anos a fio.

O caso das irmãs, que foram indiciadas por homicídio, e também o que pode acontecer agora com elas, vem provocando muita polêmica sobre violência doméstica na Rússia. Mais de 300 mil pessoas já assinaram uma petição pedindo para que elas sejam libertadas.

O que aconteceu com o pai?

Na noite de 27 de julho de 2018, Mikhail Khachaturyan, de 57 anos, convocou Krestina, Angelina e Maria, que era menor à época, para irem, uma a uma, ao quarto dele. Ele as repreendeu por não terem limpado o apartamento adequadamente e borrifou gás de pimenta nos rostos das filhas.

Logo depois, quando adormeceu, as meninas o atacaram com uma faca, um martelo e spray de pimenta, atingindo-o na cabeça, no pescoço e no peito. O corpo de do russo foi encontrado com mais de 30 ferimentos a faca. A filha mais nova ligou para a polícia, e as três foram presas no local do crime.

A investigação logo indicou um longo histórico de violência na família. Khachaturyan bateu nas filhas regularmente nos últimos três anos, torturando-as e mantendo-as prisioneiras em casa, além de abusar delas sexualmente. Todas as evidências contra o pai estão no inquérito policial.

Violência doméstica na Rússia

O caso atraiu a atenção da opinião pública rapidamente. Ativistas de direitos humanos argumentam que as irmãs não são criminosas, mas vítimas, uma vez que não tinham proteção nem receberam ajuda.

Na Rússia , não existem leis específicas para proteger vítimas de violência doméstica.

Desde 2017, a legislação prevê multa e até duas semanas de detenção para agressores que sejam réus primário e que tenham batido pela primeira vez em um integrante da família, desde que a agressão não leve a vítima ao hospital.

A polícia russa normalmente trata abuso doméstico como "problema de família", oferecendo pouco ou nenhum auxílio.