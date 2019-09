Caveira de 'ET'? Foto viraliza e divide opiniões na internet

A foto de uma caveira misteriosa encontrada na reserva natural Gibraltar Point, na Inglaterra, dividiu opiniões após ser publicada nas redes sociais . Muitos internautas já classificam aespécie com um ET.

Veterinários contactados pelo jornal britânico The Independent acreditam que o crânio pode ser de algum cachorro braquicéfalo, que apresenta o rosto achatado, como um pug ou um bulldog francês. Especialistas da área de mamíferos, porém, pensam o contrário.

“É complicado identificar uma espécie apenas por uma foto na internet, mas o formato dos dentes parece similar ao de uma foca comum", afirmou um porta-voz do Museu de História Natural da Inglaterra. A suspeita é de que parte do crânio do animal tenha quebrado, dando uma aparência pouco comum.