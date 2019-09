Casal morre em acidente de carro minutos depois do casamento

Um casal de jovens morreu em um acidente minutos depois da cerimônia de casamento, realizada na sexta-feira (23), no Texas, nos

Estados Unidos . A morte do casal foi atestada pelo mesmo oficial de justiça que tinha celebrado o casamento.



Harley Morgan, de 19 anos, e Rhiannon Boudreaux, de 20, namoravam desde os 13. Os jovens tinham saído do gabinete do oficial de justiça, no aeroporto Orange County Airport, e estavam entrando em uma autoestrada de cinco vias quando um caminhão com reboque colidiu com o carro deles.

O carro capotou várias vezes e caiu em uma vala. A avaliação inicial das autoridades no local não atribuiu a culpa do acidente ao caminhoneiro, que está a colaborando com a investigação.

A mãe e irmã do noivo seguiam atrás das vítimas e assistiram ao acidente. “Nem estiveram casados cinco minutos”, lamentou LaShawna Morgan, mãe do noivo.