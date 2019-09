Ator de 'Bananas de Pijamas' revela que B1 e B2 são casados há 26 anos

Durante o “The Greatest Dancer”, Mark Short, que fazia parte do “Bananas de Pijamas”, revelou que o B1 e o B2 são um casal há 26 anos.

“Eu era o B1 e meu namorado era o B2. Atuamos nos mesmos capítulos e depois de mais de 26 anos continuamos juntos”, revelou Mark Short . “Bananas de Pijamas” foi um grande sucesso na década de 1992, quando foi lançada pela ABC na Austrália , e logo dominou as telinhas mundiais.

Mark está participando do reality show “The Greatest Dancer” e fez essa revelação para a jornalista Kat Brown, que confirmou as histórias em suas redes sociais, o que causou um alvoroço no público que a segue (e assistia ao desenho).

“Um dos 'Bananas de Pijamas' está prestes a fazer um teste no #GreatestDancer, mas o melhor é que seu parceiro de 26 anos também atuou como outro personagem da série”, escreveu Kat Brown. “Não acredito que essa dupla maravilhosa era um casal gay”, “Estou em choque” e “Amei a novidade, era fã antigamente e agora serei mais ainda” foram alguns dos comentário.