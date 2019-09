Jovem cai de altura de 24 metros ao fazer posição de ioga na varanda

Uma jovem de 23 anos caiu de uma altura de 24 metros ao fazer uma posição de ioga na varanda do apartamento. O treino quase fatal aconteceu em Nuevo León, no México , no último sábado, (24).



Alexa Terrazas estava sendo filmada enquanto treinava por uma amiga. A menina gravou Alexa na posição momentos antes dela cair. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, a jovem está de cabeça para baixo, sem apoiar as mãos na varanda. Ela se desequilibrou e caiu. Mesmo com a queda, a mexicana sobreviveu aos ferimentos.

A menina foi levada às pressas a um hospital local. Alexa passou por uma cirurgia de 11 horas. A menina quebrou 110 ossos e pode ficar sem andar por três anos, já que os joelhos e tornozelos tiveram que ser reconstruídos.

A família da jovem pede doação de sangue nas redes sociais. A polícia definiu a queda como um acidente, já que a sacada da varanda não apresenta falhas.