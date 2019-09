Jovem açougueiro faz sucesso ao vender salsicha feita com maconha

Manaus - Um jovem açougueiro francês tem feito sucesso com a venda das salsichas, tipo chipolatas, de sua criação. De acordo com o site Vice.com, Luca Morand, de 22 anos, desenvolveu a iguaria com o canabidiol (CBD), um dos compostos químicos da maconha.

Nas últimas semanas, ele vendeu mais de 15 kg da salsicha, por € 50 por quilo (cerca de R$ 228). Luca acredita ser o único açougueiro da França a oferecer este tipo de iguaria.

Segundo o jornal francês La Provence, o homem disse que a ideia surgiu durante um churrasco com alguns amigos há três anos.

Na França, a lei diferencia o THC, que tem efeito narcótico, e é ilegal, do CBD, ingrediente geralmente usado em produtos médicos de cannabis. Com isso, pode ser comprado como tal, desde que as pessoas não a fumem e a proporção de THC por grama não exceda 0,2%.