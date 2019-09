Crianças desenvolvem 'Síndrome do lobisomem' após tomar remédio

Na Espanha , 16 crianças desenvolveram a síndrome do lobisomem após tomarem doses de omeprazol para combater problemas de refluxo. 23 lotes do medicamento usado, que era importado da Índia pela empresa Farma-Química Sur S.L, foram retirados de circulação a pedido da Agência Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

O primeiro alerta, segundo comunicado oficial da agência, veio no dia 11 de julho deste ano, quando foram registrados 13 casos de 'síndrome do lobisomem' em crianças junto ao Sistema Espanhol de Farmacovigilância de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H).

Após a ocorrência, a Aemps ordenou a remoção do lote suspeito. De acordo com o jornal espanhol "El País", foram relatados mais três casos suspeitos de hipertricose no dia 6 de agosto, levando à suspensão de outros 22 lotes do medicamento.

A origem do problema, de acordo com a agência de vigilância sanitária da Espanha, foi a presença de minoxidil (princípio ativo utilizado no tratamento da calvície) na composição dos remédios.

As consequências dos casos de Síndrome do Lobisomen

A agência de vigilância sanitária espanhola comunicou que, em meio aos problemas enfrentados, a Farma-QuímicaSur S.L decidiu suspender seu registro de fabricação, importação e/ou distribuição de princípios ativos farmacêuticos.

Quanto às famílias afetados pelo problema, a Aemps declarou que elas podem esperar que os sintomas da síndrome do lobisomem, como o nascimento de pelos em lugares incomuns, sejam revertidos após a interrupção do tratamento.