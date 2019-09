Filha de ex-treinador do Barcelona morre vítima de câncer

Na tarde desta quinta-feira (29), o mundo dos esportes foi pego de surpresa com o anúncio do ex treinador da seleção espanhola e do Barcelona, sobre a morte de sua filha.

A pequena Xana, de 9 anos, morreu em decorrência de Osteossarcoma, espécie de tumor ósseo, que de acordo com o treinador, a filha vinha lutando nos últimos meses.

"Nossa filha Xana faleceu esta tarde, aos 9 anos de idade, depois de lutar por cinco intensos meses contra um osteossarcoma. Agradecemos pelas demonstrações de carinho recebidas durante esses meses e agradecemos a discrição e a compreensão", disse ele, em comunicado.

Atletas como Sérgio Ramos e Alvaro Morata no Futebol, Pau Gasol, astro espanhol do Basquete e o twitter do Real Madrid prestaram suas condolências ao treinador por meio de redes sociais, nesse momento de luto do comandante.

O treinador, que atualmente se encontra sem clube, havia pedido em março afastamento da seleção espanhola para cuidar da saúde da filha, deixando o cargo oficialmente no mês de maio.

Por fim, o treinador agradeceu a equipe médica responsável pelo tratamento da filha. "Também agradecer à equipe dos hospitais Don Juan de Deu e Sant Pau pela dedicação e cuidado, aos médicos, enfermeiras e a todos os voluntários. Com uma menção especial à equipe de cuidados paliativos de Sant Juan de Deu", finalizou.