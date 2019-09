Furacão destruidor chega às Bahamas com ventos de 295 km por hora

Nessas regiões, o nível das marés poderá ficar de 6 a 9 metros acima do normal | Foto: Associated Press

O Furacão Dorian chegou às Bahamas com ventos de 295 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) em Miami. O furacão, de classificação 5, a mais alta existente, atingiu as Ilhas Ábaco – no norte das Bahamas – às 12h40 no horário local (13h40 em Brasília). Ainda não há imagens locais.



Às 13h48 locais, o olho do furacão estava sobre o arquipélago. Ainda segundo o órgão, o furacão segue na direção oeste e deve atingir a ilha Grande Bahama ainda neste domingo.

Ondas gigantes

Nessas regiões, o nível das marés poderá ficar de 6 a 9 metros acima do normal. Com isso, além dos fortes ventos, as tempestades contarão também com "ondas grandes e destrutivas", segundo o NHC.

'Orem pelas pessoas das Bahamas', diz Trump

Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump pediu que o mundo "ore pelas pessoas das Bahamas". Para o final da segunda (2) e o início da terça-feira (3), há a possibilidade de que o furacão chegue à Flórida.

Destruição extrema

De acordo com comunicado do órgão, a tempestade poderá desenvolver ventos de até 320 km/h e causar "uma destruição extrema nas áreas atingidas por várias horas".

"Esta é uma situação com risco de vida. Os moradores do local devem se abrigar imediatamente. Não se aventure se eles passarem em sua localização", completou.

Mais cedo, os modelos de previsão de rota apontavam que o Dorian faria uma curva para cima na próxima terça (3) ou quarta (4), mas não se sabia exatamente quando. Isso poderia fazer a diferença entre o furacão tocar ou não o solo.

Ordens de evacuação

De acordo com o governo da Flórida, foram emitidas ordens de evacuação obrigatórias para as áreas costeiras dos municípios de Palm Beach, Martin, St. Lucie e Brevard. O Condado de St. Johns emitirá uma ordem de evacuação amanhã.

Outras localidades dos EUA também devem ter grandes quantidades de chuva até o fim da semana. Nas Carolinas do Sul e Norte, pode haver entre 15 e 25 cm de chuva, com alguns lugares recebendo até 38 cm.