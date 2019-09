Mulher resgata 97 cachorros para protegê-los de furacão Dorian

Uma moradora de Nassau, capital das Bahamas, Chella Phillips decidiu resgatar 97 cachorros para protegê-los do furacão Dorian , que atingiu a região na segunda-feira (2).

A mulher disse que apenas em seu quarto havia 79 bichinhos. “Tem sido insano desde ontem à noite. Cocô e xixi sem parar, mas ao menos eles respeitam minha cama e ninguém nem ousa pular”, escreveu.

No post, Chella também pede para que seus amigos adotem os bichinhos. “Cada um dos meus bebês merece ter casas carinhosas, então, por favor, eu imploro para que os resgatantes os ajudem”, disse.

Chella dirige uma ONG dedicada a acolher animais de rua, chamada “Os Cães sem Voz de Nassau”. No Facebook, ela disse que estava de "coração partido" por não ter conseguido resgatar todos os cãezinhos. Ela ainda relatou que está mantendo sua casa fechada com madeira nas portas para prevenir inundações e tocando diversas músicas para mantê-los calmos.

Na internet, ela conseguiu arrecadar cerca de 68 mil dólares para ajudar com os cuidar dos cachorros. “Rezo pelas outras ilhas que sofreram destruição inimaginável, e não vejo como qualquer pessoa e qualquer cão poderia sobreviver nas ruas. Meu coração está com eles”, disse

Ao menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira nas Ilhas Ábaco. Segundo o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, o furacão Dorian estava na categoria 4 quando atingiu o arquipélago. Durante a semana, ele deve atingir alguns estados do sul dos Estados Unidos, como a Flórida, as Carolinas do Norte e do Sul e a Geórgia.