Governo brasileiro doa US$ 100 mil para Bahamas após furacão Dorian

O governo federal manifestou pesar ao povo e ao governo das Bahamas, na América Central, pela perda de vidas e pela destruição causada com a passagem do furacão Dorian . Em nota divulgada nesta quinta-feira, (5), pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro anunciou que irá doar US$ 100 mil para assistência humanitária à região.



Na noite de quarta-feira, (4), o Ministério da Saúde das Bahamas divulgou que são 20 os mortos pela passagem do furacão, e que com o início das buscas nas casas inundadas, o número de vítimas pode aumentar.

O governo brasileiro ressalta que a embaixada do país em Nassau está em estado de alerta para atender qualquer emergência envolvendo cidadãos brasileiros.

Hoje o furacão Dorian voltou à categoria 3 e ainda não dá sinal de enfraquecimento. O furacão atingiu a costa das ilhas das Bahamas com rajadas de vento que atingiram os 295 quilômetros por hora e deixou a ilha de Grande Bahama, que abriga 50 mil pessoas, 70% debaixo de água. O furacão também já chegou a costa dos Estados Unidos.