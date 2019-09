Mulher doa rim ao ex-marido para que filhas não perdessem o pai

Uma britânica decidiu doar seu rim para o ex-marido com medo de que suas filhas perdessem o pai. Dan Pyatt tinha uma grave doença renal e, por isso, a única solução seria o transplante.



Depois de um ano de espera na fila da cirurgia, a ex-mulher, Kelly Hope decidiu ajudá-lo para que suas filhas, de 11 e 16 anos, não ficassem sem o pai. Após muitos exames para descobrir se eles eram compatíveis, os médicos decidiram fazer o procedimento.

Kelly e Dan se conheceram quando os dois tinham 11 anos de idade, na Inglaterra. Começaram a namorar aos 18 e, após 13 anos, os pombinhos decidiram se casar. O relacionamento dos dois acabou por causa da doença e dos problemas no trabalho.

Entretanto, a britânica garantiu ao "The Mirror" que, por mais que o casamento tenha acabado, o amor entre eles não. "Podemos não estar casados agora, mas continuamos a ser uma grande família e tive que fazer esse sacrifício para mantê-la unida", disse.

E Kelly mostrou ser uma parceira e tanta. Ela acompanhou todas as sessões do tratamento do ex. "Foi realmente um ato desinteressado. Arriscar a própria vida para ajudar alguém é incrível. A Kelly será sempre a minha heroína", agradeceu Dan.