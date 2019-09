Incêndios: Portugal em alerta máximo

Portugal está em alerta máximo por causa dos incêndios. As chamas obrigaram este sábado (7) o bloqueio de estradas em vários pontos do país e já mobilizam 2.500 bombeiros e 26 aviões.

No combate às chamas em Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, estão 240 bombeiros, 64 viaturas e três aviões.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, "face à intensidade" do fogo foram reforçados os meios de combate, com bombeiros e viaturas.

No final da tarde, 90% do incêndio estava controlado. Os aviões estão sendo abastecidos no Rio Tejo.

A mesma fonte adiantou que o incêndio, que começou às 12h40 na freguesia de Santo Quintino, "está ativo", tem uma frente ativa e não está em perigo a zona eucaliptal.

O incêndio no conselho de Alcobaça deve ser combatido por 134 bombeiros e 40 viaturas.

Nas ocorrências importantes da Proteção Civil constam ainda os incêndios nos conselhos da Mealhada e de Águeda, apesar de se encontrarem em fase de resolução.

Estes dois fogos concentram um total de 389 bombeiros, 118 viaturas e um avião.

O incêndio que ocorre desde o início da manhã em Vacariça, conselho da Mealhada, que chegou a envolver 10 aviões, entrou em fase de conclusão.

*Com informaçoes da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)