Mãe se surpreende ao ver rosto demoníaco do bebê no ultrassom

Nos Estados Unidos , Iyanna Alston, de 17 anos, estava acompanhada do namorado para fazer uma ultrassom quando foi surpreendida. O exame deveria identificar o sexo do bebê, mas quando o médico mostrou o rosto da criança, a menina tinha acabado de acordar e estava com um visual estranho.



"Eu e o pai dela demos risada dessa situação! Na imagem já dá até pra ver o nariz dela, que está bem bonitinho!", disse ela em entrevista para o jornal "Daily Mail".

Iyanna disse que quando o médico mudou a posição do aparelho, o bebê voltou a ter uma aparência angelical. "A maioria dos bebês se escondem da câmera, mas olhem para esse demônio. Eu amo tanto esse bebê diabo!", brincou ela na legenda da foto que publicou no Facebook.

A postagem viralizou chegando a mais de 15 mil curtidas, algumas pessoas acharam que se tratava de uma montagem, mas Iyanna esclareceu dizendo: "algumas pessoas na internet disseram que era montagem, mas é a minha filha de verdade! Não é montagem não!".