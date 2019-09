Em vídeo, pitbull arranca e come pênis de homem suspeito de estupro

Uma gangue prendeu um homem acusado de estupro e fez um pitbull arrancar seu pênis e testículos. O caso ocorreu há cerca de um mês na Cidade do México, México, e foi registrado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o cachorro atacando os órgãos genitais do homem enquanto ele agoniza no chão. As informações são do site Catraca Livre.

O suspeito, na faixa dos 30 anos anos, teria estuprado uma mulher. Cinco membros de uma gangue local armaram uma emboscada para capturar o acusado, amarraram suas mãos e o prenderam no chão. Em seguida, um cachorro da raça pitbull se aproximou e começou a morder os pênis e os testículos da vítima.

As imagens foram gravadas por um dos membros do grupo responsável pelo ataque. Não se sabe o estado de saúde do homem torturado. A divulgação do vídeo seria um alerta para outros estupradores da região. O México tem 12,6 casos de estupro por 100 mil habitantes, uma das taxas de crime sexual mais altas do mundo.

O país também tem a maior taxa de homicídios global. Só no primeiro semestres de 2019, 17 mil pessoas morreram no México.



A polícia local investiga o caso.

Veja o vídeo:

Imagens fortes | Autor: Reprodução