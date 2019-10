Vaso sanitário de ouro 'América' é roubado de palácio no Reino Unido

Um vaso sanitário de ouro 18 quilates foi roubado de um palácio no Reino Unido , onde estava exposto como parte de uma mostra de arte. A peça, intitulada América, foi criada pelo artista satírico Maurizio Cattelan, da Itália.

A peça, intitulada América, foi criada pelo artista satírico Maurizio Cattelan, da Itália.

O vaso sanitário funcional entrou em exibição na quinta-feira, (12), no Palácio Blenheim, perto de Oxfordshire, no sul do Reino Unido.

Funcionários do palácio anunciaram no sábado, (14), que o vaso sanitário de ouro havia sido roubado. A polícia prendeu um suspeito de 66 anos, mas ainda não encontrou a peça.

O Palácio Blenheim é Patrimônio da Humanidade e o local de nascimento do líder da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Os funcionários estão clamando pela devolução da obra de arte.

Um museu em Nova Iorque exibiu o vaso sanitário de ouro há 3 anos e permitiu que os visitantes usassem a peça.

No ano passado, o jornal Washington Post publicou que o presidente americano Donald Trump pediu que o museu emprestasse uma pintura de Van Gogh para seu quarto na Casa Branca, mas que, em vez disso, o vaso sanitário de ouro foi oferecido.