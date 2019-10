'Kim Kardashian do crime' é encontrada morta em apartamento

A assassina número 1 do traficante mexicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzman foi encontrada morta na cidade de Culiacan, localizada na ilha mexicana de Musala. Claudia Ochoa Felix tinha 35 anos e era conhecida popularmente como a “Kim Kardashian do crime” e teria atuado como líder da unidade de assassinatos do Cartel de Sinaloa, liderado por ‘El Chapo’ até sua prisão e extradição para os Estados Unidos em 2016.

A morte de Claudia Ochoa Felix foi noticiada pelo jornal The Sun. Segundo a publicação, a criminosa foi encontrada sem vida na casa do homem com quem saiu de uma balada na noite anterior.

O homem relatou para as autoridades que ele e Ochoa saíram juntos da festa, dormiram juntos e ela não acordou no dia seguinte.As autoridades disseram que a morte é considerada suspeita e só será esclarecida após uma autópsia. No entanto, o jornal mexicano Excelsior adianta que a polícia também trabalha com a tese de que a morte foi causada pelo abuso de drogas e álcool.

Claudia Ochoa Felix teria atuado de forma ativa como parceria de vários dos auxiliares e substitutos de El Chapo | Foto: Divulgação

A matadora de aluguel ganhou a alcunha de "Kim Kardashian do crime" por conta da sua exposição nas redes sociais em trajes sensuais, mas portando também armas, muitas delas de grosso calibre, além de ostentar uma vida de luxo.

Suas postagens chegaram a chamar a atenção de celebridades, como Drake, que chegou a trocar mensagens com Claudia. "Eu acho você épica", escreveu o músico em chat compartilhado pela própria influencer/criminosa nas redes sociais, que tinha 295 mil seguidores no Instagram mesmo com acesso restrito.

Também apelidada por seus colegas de crime como “Imperatriz do Anthrax”, Ochoa tinha ligações com o José Rodrigo Arechiga, líder de uma gangue mexicana atuante para o Cartel de Sinaloa e que fazia uso de Anthrax para liquidar seus inimigos.

A imprensa internacional também fala de registros de um casamento de Ochoa com um outro traficante do Cartel de Sinaloa, chamado El Chavo Felix, com quem ela teria tido três filhos. Ela teria inclusive se tornado líder dos assassinos do cartel após a prisão de cada um de seus ex-companheiros.

A assassina ostentava nas redes sociais | Foto: Divulgação

‘El Chapo’ cumpre pena de prisão perpétua em um centro de segurança máxima no estado norte-americano do Colorado desde 2016. Ele havia sido preso em 2015, após ser localizado em seguida a uma entrevista concedida por ele ao ator Sean Penn, intermediada pela atriz Kate del Castillo - da série 'A Rainha do Tráfico', de quem o criminoso era fã.

Ele escapou, mas voltou a ser preso no ano seguinte, foi deportado para os Estados Unidos e lá foi julgado e condenado a passar o resto de sua vida atrás das grades.A seguir, mais uma série de imagens que Claudia Ochoa Felix, a "Kim Kardashian do crime", postou nos seus perfis nas redes sociais.