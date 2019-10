Mulher desembolsa mais de R$ 10 mil para ter os maiores lábios

Andrea Emilova Ivanova, de 22 anos, mora na Bulgária, mas ficou conhecida no mundo todo por causa de sua aparência. Isso porque ela já realizou o procedimento para preencher os lábios 15 vezes e quer realizar o sonho de ter 'os maiores lábios do mundo'.



Ao 'Daily Mail ', Andrea conta que pagou cerca de 135 libras esterlinas (R$ 698) por cada um dos preenchimentos labiais o que totaliza R$ 10,4 mil e sonhava em ter lábios grandes desde que era adolescente para se sentir "mais bonita". "Gosto da minha boca agora, mais do que antes, porque eu sou mais bonita assim e essa é a moda agora", diz.

Ela afirma que já visitou todas as clínicas de estética da sua cidade natal, Sofia, e já usou todos os tipos de preenchedores possíveis. Todos os registros do novo visual são compartilhados em seu Instagram, onde acumula 16,5 mil seguidores. "Recebo milhares de elogios sobre a minha boca. Vejo também os comentários negativos, principalmente de mulheres."

Apesar disso, Andrea se recusa a levar a opinião das pessoas em consideração. "Existe quem goste de mim com os lábios grandes e outras que preferem lábios menores, mas isso não me importa, porque o mais importante é como eu gosto. Não posso dizer o quão grande é grande demais, porque para cada um esse conceito é diferente. Acho que as pessoas deveriam poder escolher. Para mim não há barreiras"

Ela nega ser viciada em procedimentos estéticos ou se inspirar em celebridades para mudar o visual, afirmando que acha sua aparência "única" e quer ter os maiores lábios do mundo o que significa que ela não vai parar logo. "Por que não bater o recorde? Essa é a moda na Bulgária e muitas garotas também fazem preenchimento", finaliza.