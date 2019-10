Rapaz dorme em Uber e acorda com corrida de mais de R$ 7 mil

Parece mentira, mas não é. Um homem compartilhou em suas redes sociais uma situação quase inacreditável. Chris Reed, que vive na Inglaterra, alega ter dormido durante uma viagem de Uber e acordado quando o valor da corrida já havia ultrapassado 1,4 mil libras (aproximadamente R$ 7,4 mil).

O DJ informou que chamou o aplicativo de carona para sair de Fulham, na madrugada do último domingo, e foi parar em Lincolnshire - 230 quilômetros a mais do que seu destino original, em Croydon.

"Passei esta semana tentando obter respostas da Uber sobre como meu motorista conseguiu cruzar metade do Reino Unido enquanto eu cochilava pensando que estava indo de Fulham para Croydon", contou o passageiro.

Ainda de acordo com o DJ, o motorista não tentou acordá-lo. "Não ouvi nada do meu motorista e acordei com uma corrida de R$ 7,4 mil de cinco horas e meia de duração", encerrou.

No total, Chris rodou mais de 480 quilômetros durante cerca de cinco horas e meia de viagem. A empresa se pronunciou, respondendo a publicação feita no Twitter de Reed, para informar que está avaliando as reclamações e responderá em breve.