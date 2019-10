Cachorro triste é flagrado andando sozinho de ônibus

Na última quarta-feira (16) um cachorro da raça boxer entrou sozinho em um ônibus, na Inglaterra , e chamou atenção dos passageiros por aparentar tristeza. O motorista do ônibus retirou o animal do banco quando chegou ao centro da cidade.

Gemma Burton, uma passageira que estava no ônibus, se sensibilizou com o cachorro e fez uma postagem no Facebook pedindo ajuda para encontrar o dono do animal. "Esta pequena fofura veio no autocarro das 620 em Bierley Lane para Bradford esta manhã. Se ela pertence a você e você está em Bradford, por favor, por favor, venha até a estação de ônibus de Bradford e recolha", pediu. Rapidamente o pedido viralizou nas redes sociais.

O cachorro foi encaminhado para um canil da instituição de caridade Yorkshire Rose Dog. Mesmo com todo apelo nas redes sociais, o dono do animal ainda não apareceu.