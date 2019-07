Bilhete: Mulher 'salva' jovem ao notar que ela estava sendo assediada

A história de um bilhete dado por uma desconhecida a uma jovem em um ônibus do Rio viralizou na Internet nos últimos dias. O caso aconteceu com a auxiliar de dentista Thaíza Paula, no último dia (13), e chamou a atenção pela solidariedade entre as duas mulheres. Na ocasião, Thaíza estava a caminho do trabalho quando um homem sentou ao seu lado e não parava de olhar para ela.

"Ele não tirava os olhos de mim, nem disfarçava. Eu já estava ficando incomodada com aquilo. A vontade de levantar e sair de perto, era grande. Mas o medo do próprio tentar fazer alguma coisa para impedir era maior ainda. O homem, além de não parar de me olhar, ficava o tempo todo olhando para trás e para os lados do ônibus (inquieto)", ela compartilhou a história, em seu perfil no Facebook.

Foi quando a auxiliar recebeu a "ajuda" de uma mulher que estava sentada atrás dela e percebia tudo. A desconhecida até então, agora identificada como Camila, lhe entregou um pequeno bilhete com os seguintes dizeres:

"Moça, mexe na sua orelha direita se esse cara ao seu lado estiver te incomodando. Meu nome é Camila e você pode fingir que me conhece", ela escreveu.

Thaíza, então, aceitou a ajuda e foi para o banco de trás, sentando-se ao lado de Camila, fingindo ser sua amiga. A auxiliar disse diante de sua ação o homem "ficou sem entender nada e logo em seguida desceu do ônibus".

As duas trocaram WhatsApp, quando a Thaíza aproveitou para agradecer Camila novamente. "Jamais esquecerei desse dia", a auxiliar enviou. "Espero que você e nem ninguém passe por esta situação ou algo parecido", Camila respondeu.

