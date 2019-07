Duplo homicídio: mãe e filho são assassinados com sete tiros

A equipe de investigação identificou que a mulher possuía antecedentes criminais pelo crime de receptação dolosa | Foto: Divulgação

Uma mulher, identificada como Aline Paiva Bezerra, e o filho dela, João Vitor Paiva Bezerra, de 14 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (22) na rua Sérgio Mota, bairro Bela Vista, em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará.

De acordo com informações colhidas pela polícia, o crime aconteceu por volta das 2h, mãe e filho foram assassinados com aproximadamente sete tiros. Ninguém presenciou o crime.

A equipe de investigação identificou que a mulher possuía antecedentes criminais pelo crime de receptação dolosa. Ela também era suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro onde foi morta com o filho.

A suposta atuação dela com crimes é a principal linha de investigação da polícia. A Divisão de Homicídios (DH) segue em busca de elucidar o caso.



