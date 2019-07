Pai mata filho de 4 anos, deixa carta de 40 páginas e comete suicídio

Um caso chocou a pequena cidade de Piraquara, na região metropolitana Curitiba, e todo o Brasil. Neri da Rosa, de 37 anos, matou o filho, de 4, na madrugada do dia 20 deste mês. Davi Gabriel Franco da Rosa foi estrangulado enquanto dormia.

Na sequência, o pai da criança cometeu suicídio. Porém, antes de cometer o crime, ele deixou uma carta com 40 páginas culpando a ex-mulher pela barbaridade que praticou.

Familiares disseram à polícia que o homem não se conformava com o fim do casamento e que prometia se vingar da mãe da criança. O casal estava separado há seis meses. Na carta deixada por ele, o homem fala que queria ver a ex sofrer.

A mãe de Davi usou as redes sociais para lamentar a morte do garoto, afirmando que sua vida "perdeu todo sentido".

"A minha vida perdeu todo sentido, você está nos braços de Deus, meu anjo. Deus vai dar forças pra eu sobreviver sem ouvir você me chamar de 'mamãe minha lindona'", escreveu em uma publicação.

Em outra postagem, ela lembrou do amor do filho pela música. "O que vou fazer sem meu roqueirinho, marrentinho e cheio de argumentos pra ganhar a mamãe? Fiz, meu amor, por você o que me foi possível, não deu tempo de ganhar a tão sonhada guitarra né, mas vai tocar no céu meu amor, com todos os instrumentos e uma orquestra de anjos para te acompanhar. A mamãe vai ficar bem, vou ser sempre sua lindona, sua princesa, porque era assim que você me chamava. E você vai ser por todos os dias da minha vida o meu amor, meu príncipe, meu bebê, meu 'doce de jiló', meu coração.T e amo e olhe por mim aí de cima que um dia estarei novamente com você nos meus braços".



Veja a matéria completa:

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cabeça humana é encontrada em lixeira viciada no Santo Agostinho

Suspeito de tentativa de homicídio é amarrado em carrinho de mão no AM