Repórter da Globo, Susana Naspolini, dorme na rua para cobrar asfalto

A repórter Suzana dorme na rua para cobrar asfalto | Foto: Divulgação

Em cima de uma cama, de pantufa e enrolada em um edredom. Foi assim que Susana Naspolini apareceu na abertura de sua reportagem no RJTV primeira edição, da TV Globo Rio. Susana há quatro anos cobra melhorias das ruas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

"A gente não desiste", disse a repórter enquanto apagava as velinhas de um bolo, que informava a data que a localidade do Campo Novo, em Maria Paula, em São Gonçalo, sofre com a falta de pavimentação.

Suzana cobra melhorias na rua há quatro anos | Foto: Divulgação

Há quatro anos, o jornalístico visita a localidade em busca de respostas do poder público sobre calçamento. Vários internautas mandaram mensagens de apoio para Susana Naspolini.

