Vídeo: mulher dá à luz durante reportagem do SBT no Rio de Janeiro

A única maternidade pública de Nova Iguaçu, na baixada fluminense, enfrenta dificuldades para lidar com a superlotação de pacientes e falta de estrutura.



A maternidade, que existe desde 2013, realiza cerca de quatro mil atendimentos por mês, o que é quase 50% a mais do que a sua capacidade.

A superlotação foi registrada pelo marido de uma paciente, que depois de uma cesariana precisou ficar 14 dias internada devido a uma infecção. No vídeo, as pacientes aparecem espalhadas pelo local, algumas estão sentadas em bancos, já que o hospital oferece somente 300 leitos.

O diretor da unidade, Nilson Gomes, confirmou a gravidade do problema, comentando que mesmo a capacidade máxima da maternidade sendo de 300 leitos, o hospital atende uma população que passa de 3 milhões de pessoas.

Dos pacientes atendidos no local 45% são de outros municípios da baixada fluminense. Durante uma reportagem do SBT no local, uma mulher, que estava dando à luz no carro, foi prontamente atendida pela equipe da maternidade Mariana Bulhões, que conversava com a nossa equipe.

Veja o vídeo:

Mulher dá à luz durante reportagem do SBT | Autor: Primeiro Impacto/ SBT

