Polícia descobre idosa mantida em cárcere privado há mais de 20 anos

Marina Okido, de 65 anos, e Élcio Pires Júnior, de 47 anos, foram presos na madrugada de terça-feira (24), em Vinhedo, no interior de São Paulo, depois de a polícia descobrir duas idosas, mantidas em cárcere privado pelo casal.

A polícia civil foi a casa dos dois devido a uma denúncia de estelionato. Eles utilizavam os documentos e cartões das duas idosas para realizar compras em lojas da região e abrir contas. Ao chegar no local, a polícia foi recebida por uma das vítimas, que logo pediu socorro e relatou os abusos e torturas que sofria há mais de 20 anos junto com uma outra senhora, que a polícia descobriu ser mãe de Marina.

A senhora que relatou o cárcere privado, é do Paraná e veio morar em Vinhedo após ser contratada como empregada doméstica. Hoje com 63 anos, ela chegou ainda jovem à cidade. Segundo seu depoimento à polícia, ela recebia salário e benefícios normalmente enquanto o pai de Marina era vivo, porém, depois que ele morreu, a filha do casal tirou seus documentos e fez com que ela tomasse conta da mãe doente de 88 anos.

As duas eram mantidas em um porão, sem acesso a rua. A polícia verificou que no local não havia sequer acesso a comida e água. As duas vítimas estavam debilitadas e foram encaminhadas para instituições diferentes.

A mãe de Marina foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Vinhedo e a mulher mantida como empregada doméstica, está em um abrigo municipal onde aguarda a família vir buscá-la. A polícia descobriu que em 1996, um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado em seu nome, no Paraná.

Marina Okido e Élcio Pires Júnior foram indiciados pelos crimes de estelionato, tortura e cárcere privado. Eles vão passar por audiência de custódio na manhã desta terça-feira.

Veja o vídeo:

Reportagem do Primeiro Impacto | Autor: SBT

