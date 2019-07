Traficantes colocam faixa proibindo o consumo de drogas no RJ

Traficantes da Zona Oeste do Rio, colocaram uma faixa na entrada do bairro proibindo o uso de maconha em locais que possam "incomodar os moradores". Os criminosos se autointitulam como "A melhor gestão".

No cartaz, os traficantes dizem que é proibido desde sempre agressão física ou verbal contra quem vive no local, além de não ser permitido usar drogas em esquinas, portões, praças e principalmente em escolas.

Um aviso sobre roubos dentro da comunidade ou em bairros vizinhos também foi dado. Segundo os criminosos, quem for pego nesse tipo de ação estará sujeito a "cobranças severas". A faixa termina com os dizeres: "No mais, Deus proverá". A Polícia Militar não informou se haverá ação para a retirada do cartaz.

