Modelo transexual revela caso com jogadores famosos e divulga os nomes

A modelo brasileira Rafaela Belucci está dando o que falar após voltar de sua estadia na Europa. Ela estava morando na Itália, mas recentemente retornou ao Brasil, trazendo grandes revelações. Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, ela contou que se relacionou sexualmente com jogadores famosos, tanto de clubes do Brasil como de outros países.

Ao ser questionada sobre os nomes dos futebolistas, Rafaela não teve papas na língua e não hesitou nas revelações. Ela contou que teve caso com Taison Freda, brasileiro de 31 anos atualmente está jogando pelo Shakhtar Donetsk como ponta-esquerda. Ela também mencionou Alex Silva, ex-zagueiro do flamengo.

Em outra ocasião, a modelo também já havia confessado outros romances com jogadores, dos quais não tinha citado nomes, mas revelou serem do Flamengo, Chapecoense, São Paulo e do Santos.

Ainda em entrevista, Rafaela Belucci justificou o motivo de estar divulgando os nomes na conversa com a colunista. Ela contou que tem sofrido preconceito por causa de sua opção sexual, enquanto jogadores, que mantém casos com transexuais, não assumem os relacionamento.

