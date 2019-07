Vídeo: Empresário comete suicídio em evento com ministro em Sergipe

Na manhã desta quinta-feira (4), o "Simpósio de Oportunidades: Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe", que acontecia em um hotel da Orla da Atalaia, na Zona Sul de Aracaju, foi cancelado após a morte de um empresário do setor de cerâmica.

O homem estava na plateia, quando sacou uma arma e atirou contra si, logo após o pronunciamento do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. O próximo a falar era o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O governo do Estado de Sergipe emitiu uma nota lamentando o ocorrido com o empresário e confirmou o cancelamento do evento.

O Instituto Médio Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do empresário. A Polícia Militar está no local.

O governo do Estado de Sergipe lamentou o ocorrido nas redes sociais e informou que o evento estava cancelado. Leia a íntegra da nota pública oficial publicada no Twitter.

“O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento. Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado.”

