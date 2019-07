Mais de 30 animais são encontrados mortos

O aumento de mortes de cães e gatos preocupa moradores da cidade de Campo Novo, no Rio Grande do Sul. Em 13 dias, cerca de 35 animais foram encontrados mortos e os donos suspeitam que eles foram envenenados.

Uma das vítimas foi o cachorro, de raça pastor alemão, de Alcides Grassi, que morreu há três anos. Agora o professor, mantém os seus outros quatro cães em área cercada e somente deixa eles saírem para o pátio com guia. O mesmo aconteceu com o gato da Alice Gassen, conhecido como Chico, que vivia há apenas dois anos com ela e foi encontrado morto na última semana.

Na delegacia da região, já foram registrados 20 boletins de ocorrência e um inquérito foi instaurado para apurar os casos. Segundo os policiais, a semelhança entre as mortes apontam para o uso de pesticida, substância utilizada no combate de pragas e eles já possuem um suspeito de ter cometido os crimes.

Enquanto isso, uma Organização Não Governamental​ (ONG) trabalha para orientar os donos para que eles possam proteger seus animais e evitar mais ocorrências.

Leia mais:

