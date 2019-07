Homem é preso por torturar e fazer ex-namorada comer fezes

Homem é acusado de agredir a ex-namorada | Foto: Divulgação

Um homem foi preso na terça-feira (2) na cidade de Ananindeua, no Pará, acusado de torturar e ameaçar a ex-namorada. De acordo com o Ministério Público do Pará (MPPA), Márcio Cruz, de 19 anos, manteve a jovem em cárcere por 5 horas e neste período raspou o cabelo dela e a obrigou a comer fezes de animais.

De acordo com a vítima, o que motivou as agressões foi a insatisfação do acusado com o fim do relacionamento. Após raspar a cabeça da jovem, Márcio escreveu, com uma faca, um "M" na cabeça da mulher, simbolizando a inicial do nome dele.

O crime ocorreu no último dia 23. Márcio atraiu a vítima até a residência dele. Chegando lá, o homem estava sozinho e mandou a vítima entrar. Na entrada, ele disse: “eu te avisei que o fim era triste”.

Na sequência, começou a agredi-la com uma barra de ferro. Em seguida, segurando uma faca para que não fugisse, raspou a cabeça dela com uma navalha, cortando a região supraciliar esquerda e ocasionando múltiplos ferimentos na região do couro cabeludo.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Empresário comete suicídio em evento com ministro em Sergipe