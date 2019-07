Jovem é morto após tentar acabar com triângulo amoroso

Bruno Vieira ainda chegou a ser socorrido | Foto: Divulgação

O jovem Bruno Botelho, de 23 anos, foi esfaqueado após se envolver em um triângulo amoroso, em Santos, no litoral de São Paulo. O crime aconteceu no apartamento onde os três viviam e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito confessou o assassinato ao ser preso.

No dia do ocorrido, Bruno estava na casa dos pais assistindo a um jogo de futebol, quando recebeu uma mensagem da mulher pedindo para conversar. Ele então, foi encontrar com ela e com o outro parceiro, identificado como Luiz Felipe Oliveira, que acabou o atacando após uma briga.

De acordo com a família, o rapaz estava insatisfeito com a situação e teria começado a receber ameaças, depois de pedir para que a namorada escolhesse entre os dois e ela ter preferido ficar com ele.

A mãe do jovem, Creuza Botelho, e a ex-mulher dele, Alexia, não se conformam com o que aconteceu e pedem por justiça. Assista ao vídeo sobre o caso:

| Autor:

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem é baleado no lugar do filho em tentativa de execução