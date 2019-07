Mecânico que matou o assassino do filho é solto pela polícia

O filho de Florisvaldo, João Pedro Bento da Silva, de 22 anos, foi morto com nove facadas | Foto: Reprodução

O mecânico Florisvaldo da Silva, que matou o assassino do filho, foi solto pela polícia de Almirante Tamandaré, no Paraná. Os agentes entenderam que o homem teria agido por forte emoção devido se tratar de um crime de vingança.

O filho de Florisvaldo, João Pedro Bento da Silva, de 22 anos, foi morto com nove facadas após se desentender com Lincon Martins Rodrigues por causa de times de futebol.

Ao saber do ocorrido, o acusado resolveu se vingar e atirou na cabeça do jovem com uma pistola. Lincon chegou a ser socorrido, mas morreu dois dias depois no hospital, e o homem se entregou à polícia e confessou o assassinato.

Em entrevista ao SBT, ele contou que não se arrepende do que fez e lembrou de como o filho foi atacado. Disse ainda, que o rapaz destruiu a vida dele e que, por conta disso, gostaria de estar morto também.

A família de Lincon não se conforma com a soltura de Florisvaldo. Já os parentes e amigos de João Pedro, percorreram as ruas da cidade em memória dele e para pedir justiça, no início do mês de maio. Assista ao vídeo sobre o caso:

