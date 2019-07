Acidente com equipe de Léo Santana acaba em tragédia e morte

Um acidente envolvendo um caminhão da banda do cantor Léo Santana deixou duas pessoas mortas na BR-116, na altura da cidade de Itatim, a cerca de 220 km de Salvador, no sábado (6). A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

"A Salvador Produções e o grupo Léo Santana se solidarizam com a família, amigos e colegas das duas vítimas do acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 6 de julho, na BR 116 (na altura da cidade de Itatim-BA), com o caminhão da empresa 'A Serviços de Transportes', terceirizada que foi contratada para transportar os equipamentos do artista. A produtora e a equipe 'LS' manifestam suas condolências aos entes queridos das vítimas".



As vítimas foram identificadas como Luiz Gustavo da Ressurreição, que dirigia o caminhão, e Ivonilson de Brito Lima, que seguia como passageiro. Os dois estavam sozinhos no veículo. A idade deles não foi informada.

No Storie do Instagram, Léo lamentou o acidente e falou sobre a relação com as vítimas.

"É muito 'punk' ter que trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica. Um caminhão da minha banda, da minha equipe, com duas pessoas que trabalhavam na equipe da gente acabou batendo de frente com uma carreta. Os dois vieram a falecer. Ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, é muito punk. Fica meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que eram moleques que eu gostava demais. Que Deus conforte os corações de vocês", disse o artista.

