Ex-garçom de Jô Soares passa dificuldades no Chile

Luis Alexander Rubio Bernardes, mais conhecido como Alex, o garçom que servia bebidas no "Programa do Jô", está passando por dificuldades financeiras. Em entrevista ao "Domingo Show", da Record, ele contou que superou um câncer e agora trabalha como guia turístico no Chile.

"Estou começando agora [como guia]. Não é fácil. Trago muitas pessoas do Brasil para conhecer o Chile. Tive câncer no rim direito, foi muito difícil. Hoje moro num quartinho, não tenho condições nem de comer [comprar] carne. Mas não tenho vergonha de mostrar. Muitas pessoas estão me ajudando", disse Alex.

O ex-garçom trabalhou com Jô Soares por 26 anos, desde que ele apresentava o "Jô Soares Onze e Meia" no SBT. "Eu ganhava muito bem para um garçom, mas não tinha salário de artista. Ganhava em torno de quatro a cinco salários mínimos. Não comprei casa, não consegui nem comprar uma bicicleta. Mas sou muito grato ao Jô por tudo, por me ensinar o valor do trabalho e das responsabilidades", afirmou.

Há alguns meses, a ex-mulher de Alex o acusou de agressão também no "Domingo Show". Alex negou as acusações. "Ela que partia para cima de mim. Nunca a agredi, não é do meu feitio, não me lembro de dar um tapa nela. A nossa relação estava desgastada. Só queria repaginar minha vida e sair de um relacionamento. Nenhuma relação termina tranquilo", garantiu o ex-garçom, que atualmente é casado com Neusa, uma brasileira que largou tudo para ir morar com ele no Chile.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Domador de animais morre ao ser devorado por quatro tigres