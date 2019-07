Funai vai leiloar frota de aviões parados desde 2011

A abertura do certame estará previsto no prazo de 30 dias da data de publicação | Foto: Divulgação

Brasil - Nos próximos dias, a Diretoria de Administração e Gestão (DAGES) da Fundação Nacional do índio (Funai) lançará edital de certame para leiloar sete aeronaves, que estão em nome do órgão e sem funcionamento deste o ano de 2011.



Segundo o presidente em exercício da Funai, Fernando Melo, em 2019 foi iniciada a análise dos processos que estavam em andamento e sem conclusão da antiga administração, sendo o processo de aeronaves um deles.

"Nesse período de atuação conseguimos superar todos os entraves encontrados na instrução processual, realizar os cálculos de depreciação cabíveis e finalizar a instrução para publicação do edital, na qual pretendemos angariar recursos aos cofres públicos", ressaltou o presidente em exercício, Fernando Melo.

Ainda de acordo com o presidente, a publicação do edital deve ocorrer nesta semana e a abertura do certame estará previsto no prazo de 30 dias da data de publicação, respeitando o prazo mínimo legal.

Os aviões, teriam sido adquiridos para atender à população indígena das regiões mais remotas, de forma emergencial, estão inutilizados em Goiás, Rio de Janeiro, Pará e Distrito Federal.

