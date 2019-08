Ex-noivo de Alinne Araújo se pronuncia após morte da jovem

Orlando Costa e Alinne Araújo | Foto: Divulgação

Orlando Costa Junior, o ex-noivo de Alinne Araújo, resolveu se pronunciar sobre a morte da jovem na madrugada desta terça-feira (16): "Eu tô tentando escrever. Assim que eu tiver forças, eu explico melhor. Só posso adiantar que eu não existo mais. Estou acabado".



Alinne Araújo, de 24 anos, era a jovem que fez sucesso nas redes sociais neste fim de semana, após decidir se casar sozinha por ter sido abandonada pelo noivo em cima da hora.

Ela morreu na noite de segunda-feira (15), após cair do nono andar do prédio onde morava na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada por familiares de Alinne.

Após a notícia da morte de Alinne, o perfil de Orlando no Instagram foi atacado por haters. Paulla Costa, uma amiga do rapaz, saiu em sua defesa e escreveu.

"Orlando dedicava a vida e fazia tudo por ela. Era ele quem pagava todas as despesas dela, como empregada, faculdade, curso de teatro... O carro zero foi ele quem deu. Resumindo: Não poupava esforço para vê-la feliz. Se ele desistiu às vésperas de um evento tão planejado, algum motivo bem sério ele teve. Vocês acham que ele e a família não estão sofrendo? Ele ainda é apaixonado por ela e está péssimo com o que aconteceu. Vocês querem que ele faça o mesmo também? Repeitem a dor dos outros".

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Morre blogueira que casou sozinha após levar fora do noivo