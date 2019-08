Cachorrinha dá à luz e aparece sorrindo ao lado dos filhotes

Uma cachorrinha da raça lulu-da-pomerânia deu à luz dois filhotes e não conseguiu esconder o sorriso | Foto: Divulgação

Uma cachorrinha da raça Lulu da Pomerânia deu à luz dois filhotes e não conseguiu "esconder" a emoção.



Marina Brito, veterinária de Belém, no Pará, que fez o parto, postou no Facebook o registro do momento e derreteu o coração dos internautas. "Que tal a simpatia da Luz para dar à luz duas princesas?", escreveu na legenda.

A publicação viralizou e já foi compartilhada mais de 600 vezes.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Jovem sofre preconceito e é agredido por ser gay. Assista ao vídeo!