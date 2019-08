Cantor beija mulher casada em show e ela pede para apagar vídeo

A suposta mulher casada beijada pelo cantor julio Milionário durante show | Foto: Divulgação

Segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, Thullio Millionário, um cantor de forró, tem por hábito beijar as meninas que sobem ao palco para dançar com ele. E é beijão lascado mesmo! Não tem selinho não!



Pois bem. Noite dessas, como de costume, o cabra estava no palco e subiu uma morena linda. Ele, é claro, tascou um beijão. O vídeo, para desespero da moça, foi parar na internet e então ela correu para pedir para apagar. O motivo ela mesma explicou: "Por favor, retire o vídeo. Sou uma mulher casada e não quero perder meu filho e meu esposo. Errei muito. Sou a mulher do vídeo com blusa preta e saia jeans azul". A moça em questão é essa que a gente publica apenas a imagem, sem mostrar o rosto.

