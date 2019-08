Vídeo: torcedores do Inter agridem e roubam camisa de mãe e filho

Um vídeo que circula na internet tem causado revolta e indignação dentro e fora do mundo do esporte. Nele aparece uma torcedora do Grêmio, junto com o filho, sendo agredida por uma do Internacional e com outros torcedores do clube ao redor apoiando a situação.



O que mais chamou atenção dos usuários é que a mulher que iniciou a agressão estava com uma faixa com os dizeres "Inter antifascista", uma torcida organizada. Outro detalhe que agrava ainda mais o momento, foi quando um homem arranca a camisa da mão do menino, que sai chorando.

As imagens chegaram também no atacante do Grêmio, Everton Cebolinha, que pede ajuda para encontrar a criança.

Veja o momento da agressão:

| Autor: Divulgação/ Twitter

