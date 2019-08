Menina ganha festa e pai bolsa de Engenharia após vídeo emocionante

Nesse sábado (20), a pequena Emanuelly de 5 anos, realizou o sonho com uma festa linda após o vídeo em que aparece com o pai viralizar e comover a web . A menina se emocionou quando o pai , o pedreiro Antonio Carlos Ferreira, de 28 anos, chegou em casa com uma fatia de bolo em seu aniversário. As informações são do IG.



No vídeo, o pai da menina disse, emocionado: "Feliz aniversário, meu amor. Papai te ama muito. Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Papai ainda vai te dar muita coisa, ainda. Isso aqui é só um bolinho que o papai comprou".

A reação da aniversariante, que não sabia que estava sendo preparado uma festa de aniversário, chamou a atenção. Divulgado no Facebook, o vídeo teve milhões de visualizações.

Além de muitos presentes e ajuda para a festa, a família ganhou mais uma força para melhorar de vida. Antonio Carlos ganhou bolsa para cursar Engenharia Civil em uma faculdade privada da cidade onde mora, em Anápolis, no interior de Goiás.

"Vai mudar nossa vida. Estava vivendo de bicos, morando de favor", diz Antonio. O vídeo foi gravado pela mãe da criança quando o pai chegou de um bico que fez como pedreiro para juntar dinheiro e fazer a festinha.

Veja o vídeo:

O pai agradece a todos pela ajuda que vem recebendo | Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Brasileiro é condenado à prisão perpétua por matar ex-mulher