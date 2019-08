Repórter da Globo é derrubado ao vivo durante reportagem

O repórter Mateus Marques da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, foi pego de surpresa ao ser derrubado ao vivo durante uma reportagem com lutadores de MMA para o jornal Bom Dia Rio Grande.



Durante a matéria, Marques foi desafiado por um dos atletas, que o derrubou com força no tatame. Em seguida, o jornalista teve que se recompor e foi a sua vez de derrubar um adversário. "Esse é o desafio. A gente se desafiar, aprender coisas novas. Cair e levantar aqui é tranquilo", brincou.

Nas redes sociais, Mateus se pronunciou sobre o ocorrido: "Não doeu mesmo, só fui pego de surpresa".

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Padre Marcelo Rossi chora ao lembrar de empurrão: 'Nasci novamente'