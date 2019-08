Jovem faz 'Chá DNA' para comprovar paternidade de filha

Um vídeo publicado no Facebook acabou viralizando na internet. Uma mãe, que teve a paternidade da filha questionada, resolveu comprovar isso da forma mais inusitada possível. Ao entrar na onda dos chá de bebê e revelação, Rafaela Silva resolveu fazer o chá de DNA.

Com direito a decoração, o chá contou com bolo, painel e bolas nas cores vermelho e verde. Na publicação, Rafaela conta: "O pai da minha filha pediu o DNA, então resolvi fazer um chá revelação para revelar o resultado de uma forma esportiva". Ao usar um sinalizador, a mãe explica: "A fumacinha é a cor do resultado. Verde positivo e vermelho negativo."

A publicação no Facebook já atinge a marca de 23 mil curtidas, 26 mil compartilhamentos e mais de 100 comentários. Os internautas mostraram apoio para a jovem e elogiaram a atitude.

"Certíssima, alguns projetos de homens na hora de fazer sabem o que estão fazendo, e depois vem com essa historinha, coisa boa é ter a consciência limpa e esfregar na cara a verdade, adorei", escreveu uma. "Amei sua criatividade, parabéns", comentou outro. "Admiro a forma como você vê a vida...por mais difícil e delicado que seja o assunto, sempre vendo as coisas de forma positiva!!", ressaltou uma terceira.

