Preso padastro suspeito de engravidar menina de 10 anos

Sergipe - O padrasto de uma criança de 10 anos no município de Itaporanga D'ajuda, em Sergipe foi preso no começo desta semana por suspeita de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos. Desde a última sexta-feira (19), caso foi divulgado pela TV Atalaia, no programa Balanço Geral.

O Conselho Tutelar da cidade encaminhou a denúncia à polícia no dia 11 de março de 2019. O delegado Paulo Cristiano cumpriu o mandado de prisão na casa do indivíduo. No momento da prisão, foi apreendido na casa do suspeito uma espingarda e várias munições de calibre 38.

Após abertura do inquérito policial, a criança passou a ser acompanhada pela Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar e Ministério Público.

A vítima e a mãe já foram ouvidas em depoimento, alguns suspeitos e demais familiares também prestaram esclarecimentos.

Por orientação dos médicos que acompanham a menina, a coleta de DNA para realização do exame de paternidade ainda não foi realizada, em função da gestação de alto risco da vítima.

Leia mais:

